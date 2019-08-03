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هذه المدينة سجلت 48 درجة كأعلى حرارة في المملكة اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الأحساء سجلت اليوم السبت، أعلى درجة حرارة وهي 48 درجة مئوية.
وأضافت الأرصاد، أن ثلاث مدن سجلت أيضاً أعلى درجة وهي: الدمام وينبع 46 درجة مئوية، بينما سجلت القصيم 47 درجة مئوية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.
كما يستمر التوقع بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
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