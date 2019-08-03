شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تستقبل الحجيج بـ 8 لغات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي(جدة )
وفرت المديرية العامة للجوازات عدداً من منسوبي معهد الجوازات يتحدثون بأكثر من 8 لغات في استقبال الحجيج وسط مدينة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز، وهي«الإنجليزية، والإسبانية، والإندونيسية، واليابانية، بالإضافة للفارسية، والأوردو، والتركية والصينية».
وجاء توفير موظفي الجوازات لسهولة التواصل والتعامل مع الحجاج بلغاتهم وتقديم كافة الخدمات لهم التي تساعد على إنهاء إجراءاتهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
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