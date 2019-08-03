شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تشدد على التقيد بتعليمات وإرشادات استخدام المركبات خلال موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

شددت وزارة الداخلية على ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات استخدام المركبات خلال موسم حج هذا العام 1440.

وتضمنت التعليمات أنه يتم منع جميع أنواع المركبات من نقل حجاج الداخل الذين لم يحصلوا على تصاريح بالحج، وحجز المركبات المخالفة والمطالبة قضائياً بمصادرتها، وإعادة ركابها من حيث أتوا، وتطبيق عقوبات الحبس والغرامات المالية المقررة بحق سائقيها وكل من تثبت علاقته بمخالفة استخدامها، والتشهير بهم كما يتم منع جميع أنواع المركبات التي تحمل لوحات سعودية والتي تقل سعتها عن (25) راكبا ويقودها من يرتدي الإحرام من نقل الحجاج والدخول إلى مكة المكرمة، وحجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام، ويستثنى من ذلك كافة المركبات المرخصة لنقل الركاب بأجر.

وشملت التنظميات منع جميع أنواع المركبات من الدخول إلى المشاعر المقدسة وذلك من صباح اليوم الخامس وحتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ويستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين والخدمات المصرح لها بالدخول كما يتم منع المركبات الصغيرة التي تحمل لوحات غير سعودية والتي تقل سعتها عن (25) راكبا من الدخول إلى مكة المكرمة، وحجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام مع إخضاع المركبات التي تنقل حجاج البر القادمين من خارج المملكة والتي تبلغ أو تزيد سعتها وحمولتها على (25) راكباً لتنظيم حجز سيارات حجاج البر وترتيب تحركاتها وتحديد الطرق المحددة لسيرها.

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وشددت التعليمات على منع كافة أنواع الدراجات النارية والهوائية من الدخول إلى المشاعر المقدسة

ويستثنى من ذلك الدراجات النارية العائدة لجهات رسمية والمصرح لها من الجهة المختصة بالأمن العام مع منع دخول كافة أنواع الدراجات النارية والهوائية للساحات المحيطة بالمسجد الحرام

سلامة الركاب ومنع ركوب الحجاج في غير المواقع المخصصة لهم بالمركبات ومنع جميع أنواع الشاحنات من نقل المواشي إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويستثنى من ذلك الشاحنات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية وتحمل شهادة فحص بيطري تثبت خضوع الماشية المنقولة فيها للفحص في المراكز التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمداخل مكة المكرمة.

وأكدت الوزارة أن رجال المرور يباشرون مهماتهم في كافــة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لإدارة وتنظيم حركة المرور وتنفيذ الأنظمــة والتعليمات بضبط المركبات المخالفـة واتخاذ الإجراءات النظاميـة بشأنها وسـائقيها وكل مـن تثبـت مسؤوليته عن مخالفة استخدامها.