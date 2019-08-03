شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تشدد على التقيد بتعليمات وإرشادات استخدام المركبات خلال موسم الحج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-
شددت وزارة الداخلية على ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات استخدام المركبات خلال موسم حج هذا العام 1440.
وتضمنت التعليمات أنه يتم منع جميع أنواع المركبات من نقل حجاج الداخل الذين لم يحصلوا على تصاريح بالحج، وحجز المركبات المخالفة والمطالبة قضائياً بمصادرتها، وإعادة ركابها من حيث أتوا، وتطبيق عقوبات الحبس والغرامات المالية المقررة بحق سائقيها وكل من تثبت علاقته بمخالفة استخدامها، والتشهير بهم كما يتم منع جميع أنواع المركبات التي تحمل لوحات سعودية والتي تقل سعتها عن (25) راكبا ويقودها من يرتدي الإحرام من نقل الحجاج والدخول إلى مكة المكرمة، وحجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام، ويستثنى من ذلك كافة المركبات المرخصة لنقل الركاب بأجر.
وشملت التنظميات منع جميع أنواع المركبات من الدخول إلى المشاعر المقدسة وذلك من صباح اليوم الخامس وحتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ويستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين والخدمات المصرح لها بالدخول كما يتم منع المركبات الصغيرة التي تحمل لوحات غير سعودية والتي تقل سعتها عن (25) راكبا من الدخول إلى مكة المكرمة، وحجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام مع إخضاع المركبات التي تنقل حجاج البر القادمين من خارج المملكة والتي تبلغ أو تزيد سعتها وحمولتها على (25) راكباً لتنظيم حجز سيارات حجاج البر وترتيب تحركاتها وتحديد الطرق المحددة لسيرها.
وشددت التعليمات على منع كافة أنواع الدراجات النارية والهوائية من الدخول إلى المشاعر المقدسة
ويستثنى من ذلك الدراجات النارية العائدة لجهات رسمية والمصرح لها من الجهة المختصة بالأمن العام مع منع دخول كافة أنواع الدراجات النارية والهوائية للساحات المحيطة بالمسجد الحرام
سلامة الركاب ومنع ركوب الحجاج في غير المواقع المخصصة لهم بالمركبات ومنع جميع أنواع الشاحنات من نقل المواشي إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويستثنى من ذلك الشاحنات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية وتحمل شهادة فحص بيطري تثبت خضوع الماشية المنقولة فيها للفحص في المراكز التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمداخل مكة المكرمة.
وأكدت الوزارة أن رجال المرور يباشرون مهماتهم في كافــة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لإدارة وتنظيم حركة المرور وتنفيذ الأنظمــة والتعليمات بضبط المركبات المخالفـة واتخاذ الإجراءات النظاميـة بشأنها وسـائقيها وكل مـن تثبـت مسؤوليته عن مخالفة استخدامها.
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