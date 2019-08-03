شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر: افتتاح المرحلة الأولى لممشى شارع الأمير تركي بحي اليرموك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

افتتحت بلدية محافظة الخبر، أخيراً، المرحلة الأولى لممشى شارع الأمير تركي بحي اليرموك، وذلك ضمن إستراتيجيتها لتطوير الخدمات وتوفير وسائل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن ممشى شارع الأمير تركي يبلغ طوله 430 متراً، وبعرض 12 مترا، مشيرا إلى أن الممشى يمتد بجانب شارع الأمير تركي، وتم تصميمه بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع للتشجيع على ممارسة الرياضة وتوفير عناصر الأمن والسلامة بعيداً عن مخاطر السيارات، موضحا أن مضمار المشي فقط يبلغ عرضه 4 أمتار من مادة المطاط المساعدة للمشي، فيما تم تخصيص مسار للمكفوفين للمرة الأولى، ومنحدرات لذوي الإعاقة ومواقف سيارات تتسع لـ110 سيارات، و45 حوضا زراعيا، وكراسي ديكورية للجلوس، وإنارة جمالية على امتداد الممشى.

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وأضاف سلطان الزايدي أن بلدية الخبر حريصة على إقامة المماشي الرياضية في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار إستراتيجية لتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والزوار، ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان.

وكشف الزايدي أنه سيتم البدء بالعمل بالمرحلة الثانية من الممشى على امتداد الشارع، الذي يبلغ طوله 250 مترا، فيما دعا عموم المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من هذا الممشى والاستمتاع به، والحفاظ على هذه الممتلكات، وقضاء الأوقات الممتعة لهم ولعائلاتهم.

وأكد أن افتتاح الممشى يأتي ضمن توجيهات أمين المنطقة الشرقية الذي يوجه بشكل دائم بتنفيذ مشاريع خدمية متنوعة تهم المواطنين والمقيمين.

يذكر أن محافظة الخبر يتوفر فيها نحو 11 ممشى، إضافة إلى الممشى الجديد بشارع الأمير تركي، وذلك في كل من أحياء الراكة، والخبر الجنوبية، والثقبة، وممشى طريق الملك سلمان، وممشى الكورنيش الشمالي، وممشى الكورنيش الجنوبي، وممشى الواجهة البحرية، وممشى متنزه الإسكان، وممشى متنزه الأمير سعود بن جلوي، وممشى طريق الملك فهد بحي الإسكان، إضافة إلى المماشي المنتشرة في كافة الحدائق العامة والمتنزهات.