توزيع مظلات على ضيوف الرحمن في الحرم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام، المظلات على حجاج بيت الله الحرام وقاصديه، وذلك ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها السابع.

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وتهدف الرئاسة عبر هذه المشاركة إلى وقاية حجاج بيت الله الحرام من أشعة الشمس، وتوفير كل الخدمات اللازمة لهم.

وأعرب عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم وارتياحهم لكل الخدمات الاستعدادات والإمكانات الموفرة لهم حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، مما يدل على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بضيوف الرحمن، من خلال توفير كل ما من شأنه أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وأمان.

وأكدوا أن هذه البلاد المباركة بقيادتها الرشيدة لا تألو جهدا في تقديم كل ما يخدم ويسهل على الحجاج أداء مناسكهم، سائلين الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها على كل تقدمه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة.