10 آلاف مطوية عن الأمن الفكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المدينة المنورة

تستعد وكالة شؤون المسجد النبوي لتقديم خدمات توجيه وإرشاد الحجاج والزائرين بالأمور الشرعية والعلمية من خلال تجهيز 100 مرجع، تشمل العلوم الشرعية، وإعداد ملخصات ومقتطفات من خطب الجمعة، إضافة إلى 10 آلاف مطوية في موضوعات الأمن الفكري، إلى جانب ترجمة الخطب إلى 7 لغات.

Advertisements

وتشمل خدمات الوكالة تقديم 5 آلاف درس علمي، وتهيئة 345 حلقة قرآن، وتزويد المسجد النبوي بـ170 ألف مصحف خلال موسم الحج، وتهيئة مواقع الدروس العلمية، وتهيئة 6 أماكن للإجابة على السائلات، وتفعيل الشاشات الالكترونية لتقديم الرسائل التوجيهية والإرشادية.

وتشمل المهام الميدانية التي تعد جزءا من الخطة التشغيلية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لموسم الحج هذا العام تزويد المسجد النبوي بالمصاحف والترجمات، وتسجيل وحفظ جميع ما يلقى في المسجد النبوي من دروس وخطب وتلاوات ونسخها للزوار مجانا، إضافة إلى تنظيم ومتابعة شرح الدروس والمتون العلمية وإعداد ونشر الإدارات التوعوية والتوجيهية بلغات عدة، والإشراف على الحلقات بالمسجد النبوي.

تتولى إدارات وكالة شؤون المسجد النبوي: