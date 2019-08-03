السعودية | هذا ما قاله طبيب سعودي أجرى عملية جراحية ناجحة لحاج إيراني

شكرا لقرائتكم هذا ما قاله طبيب سعودي أجرى عملية جراحية ناجحة لحاج إيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - روى استشاري جراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة الدكتور سلطان الصيعري في فيديو تم بثه من قبل المستشفى، تفاصيل إجراء عملية لحاج إيراني عانى من ورم في العين اليسرى أفقده البصر قبل أن يستعيده تدريجياً بعد الجراحة العاجلة التي أجريت له، وقال: "جاءني اتصال هاتفي من أحد الزملاء بمستشفى الملك فيصل بمكة يفيد بوجود حاج إيراني عمره 58 سنة، يعاني من كتلة ورمية نازفة بالغدة النخامية". وتابع: "تم استقبال الحالة بشكل طارئ، وعند وصول الحالة لقسم العناية المركزة العصبية تم استنفار جميع التخصصات الطبية ذات العلاقة، وتم عمل الأشعة والتحاليل اللازمة، وبعد ذلك تم أخذ المريض إلى غرفة العمليات".

وبين الصيعري أنه تم استئصال الورم بدون أي مضاعفات، وبعد أقل من 24 ساعة أصبح المريض يتمتع بصحة جيدة مع تحسن في النظر وفي العين اليسرى.

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من جهته، أكد الحاج الإيراني، مهدي مونيماهار، أن صحته جيدة، وشكر جميع الأطباء، كما أبدى سروره بنجاح العملية.

إلى ذلك، بينت وزارة الصحة أنه خلال العملية تم استئصال الورم بشكل كامل وبدون أدنى مضاعفات، وبعد العملية بدأ المريض بالتحسن، وبدأ النظر في التحسن مع بداية تحسن جزئي في عصبي الدماغ الثالث والسادس، والذي عادة ما يأخذ فترة تصل إلى ثلاثة أشهر لكي يصل إلى نسبة شفاء عالية، مؤكدة أن حالة المريض مطمئنة ولله الحمد، وسيتم نقله من العناية المركزة إلى إحدى غرف التنويم بعد استقرار حالته، وبإذن الله خلال خمسة أيام.

يذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً بإمكانيات كبيرة ودعم غير محدود.