حج / وفد إعلامي أجنبي متعدد الجنسيات يزور مطار الملك عبد العزيز ويطلع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن



جدة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

زار وفد إعلامي من عدد من الجنسيات من دول العالم، مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم, للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الدولة لضيوف الرحمن في مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار .

واستهل الوفد الإعلامي زيارته للمطار بجولة على مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار, حيث كان في استقباله مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي محمد بن عبيد العتيبي ومدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى وعدد من المسؤولين.

و اطلع الوفد على الخدمات والتجهيزات والتقنيات الحديثة التي يوفرها المطار لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في اقصر مدة زمنية ممكنة، مبدياً إعجابه بالخدمات المقدمة للحجاج في المجمع وهو ما يعكس جهود المملكة في تسهيل إجراءاتهم منذ لحظة وصولهم.

وشاهد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مجمع صالات المطار التي تستقبل يوميا عشرات الآلاف من الحجاج المتجهين إلى المشاعر المقدسة لآداء مناسك الحج، إضافة إلى زيارة الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" التي تشرف عليها وزارة الداخلية, حيث استمعوا لشرح من مدير عام الجوازات عن الخدمات التي توفرها الصالة للحجاج تسهيلاً وتيسيراً لأداء فريضتهم، وإنهاء إجراءات دخولهم من محطة المنشأ.

وجرى خلال الزيارة للوفد الإعلامي توثيق استقبال رحلة قادمة من ماليزيا عبر صالة المبادرة.

وزار الوفد الإعلامي المنصة الخاصة بالترحيب بحجاج بيت الله الحرام القادمون لموسم حج هذا العام التابعة لوزارة الحج والعمرة.

وفي ختام جولتهم عبر الوفد الإعلامي عن إعجابه بما شاهده في المطار من تطور وسرعة في إنهاء اجراءات المسافرين في وقت قياسي، مشيدين بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم افضل الخدمات والرعاية لهم.

من جهته أشار مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمطار تركي بن معلوي الذيب إلى أن الوفد يضم عدداً كبيراً من ممثلي وسائل الإعلام العالمية يمثلون دولاً عربية و أوروبية, وكذلك من شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا، يتقدمها أسوشيتد برس الأمريكية وسكاي نيوز والعديد من القنوات المتخصصة، وذلك بهدف تعريفهم على الخدمات والإمكانيات الحديثة بالمطار الجديد, بالإضافة إلى إطلاعهم على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم وحتى عودتهم بعد تأدية نسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها اكثر من 27 جهة حكومية وأهلية تشرف عليها الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة المطار.

ولفت الانتباه إلى أن أعضاء الوفد الإعلامي اطلعوا على الخدمات التي يوفرها مجمع صالات الحج في المطار لضيوف بيت الله وسرعة إنهاء إجراءات الحاج في وقت زمني وجيز.

وبين الذيب أن تلك الخدمات والتسهيلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في العناية بضيوف الرحمن وتقديم الرعاية اللازمة لهم، منذ دخولهم منافذ المملكة وحتى مغادرتهم لأداء مناسك الحج سالمين غانمين إن شاء الله.

وأشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل أجهزة الإعلام المحلي و العربي والأجنبي والقنوات الفضائية ووكالات الانباء العالمية لتغطية الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي, حيث جرى حتى الآن إصداد أكثر من 503 تصريحات إعلامية لدخول ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية لمجمع صالات الحج منذ انطلاق موسم حج هذا العام.

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18:37ت م

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