حج/ اللجنة الإعلامية لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين تناقش الخطط الإعلامية



مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

عقدت اللجنة الإعلامية والثقافية لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, اجتماعاً بحضور كافة أعضاء اللجنة, وذلك بمكة المكرمة.

وأكد المجتمعون أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وفق توجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وناقش الاجتماع الخطط الإعلامية لمواكبة تغطيات أعمال اللجان العاملة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين والخدمات الراقية المقدمة للضيوف، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع القنوات والإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي.

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18:02ت م

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