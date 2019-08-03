السعودية اليوم / محافظ الطائف يواصل عمله خلال إجازة عيد الأضحى المبارك



الطائف 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

تواصل محافظة الطائف عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يباشر فريق العمل برئاسة معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني وعضوية رؤساء الأقسام, تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح الميموني أن العمل في المحافظة مستمر خلال الإجازة، حيث يقوم رؤساء الأقسام والموظفين بتقديم الخدمة للمراجعين, مشيراً إلى أن المحافظة على اتصال مباشر مع الإدارات الحكومية الأخرى التي يستمر عملها خلال إجازة العيد، لتسهيل على المراجعين وخدمتهم.

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17:31ت م

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