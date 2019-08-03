"قطار الحرمين".. تجربة نقل فريدة لضيوف الرحمن

يعد مشروع قطار الحرمين الشريفين أحد المشاريع الاستراتيجية الرائدة التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية من أجل تأمين وسيلة نقل سريعة ومريحة وآمنة لضيوف الرحمن.

يأتي هذا المشروع الاستراتيجي الرائد تجسيداً لنهج المملكة العربية السعودية الراسخ في توفير كافة أشكال الدعم والرعاية والاهتمام لحجاج بيت الله الحرام.

وبدأت أعمال بناء المشروع عام 2009، واُفتتح في 25 سبتمبر/أيلول 2018 بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وانطلقت أول رحلة تجارية للقطار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018 من المدينة المنورة إلى جدة، فيما انطلقت في 1 أغسطس/آب الجاري أولى الرحلات المخصصة للحجاج عبر قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة وعلى متنها أكثر من 170 حاجاً من مختلف الجنسيات.

ويربط قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مروراً بمحافظة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنوياً وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كم/ساعة.

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ويعد أسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتكون من 35 قطاراً كهربائياً، وكل قطار يحتوي على نحو 13 عربة تبلغ سعة كل واحدة منها 417 مقعداً.

وله 5 محطات، محطتان في مكة والمدينة ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وأخرى في وسط جدة.

وتم بناء قطار الحرمين وفق أرقى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، إلى جانب تزويده بمرافق وخدمات للركاب مصممة وفق المعايير العالمية لمحطات القطارات السريعة.

وأعرب عدد من حجاج الإمارات عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام والحرص المستمر على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع قطار الحرمين، بهدف ضمان راحة الحجاج خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة.

وأكد الحاج محمد عبدالله سالم أن المملكة العربية السعودية لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام للحجاج والمعتمرين، مشيراً إلى أن مشروع قطار الحرمين يعد نموذجاً رائداً للمبادرات المتفردة التي تنفذها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

فيما قال الحاج علي محمد العامري إن أداء مناسك الحج أضحى أكثر سهولة ويسر وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن قطار الحرمين من المشاريع الاستراتيجية الرائدة التي توفر تجربة نقل مريحة وهانئة للحجاج.

وجاء تنفيذ مشروع قطار الحرمين تزامنا مع حركة التطور والتنمية المستدامة بكافة المجالات التي تسعى لها السعودية، حيث يسهم في تيسير وتسهيل التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.