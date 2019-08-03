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أحداث رياضية عالمية وعروض ستبهر الجميع في الدرعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، إنه تم الاستعداد لسباقات فورمولا إي الدرعية.
وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “العام الماضي انطلقنا من الدرعية.. وتابع العالم حدثاً تاريخياً بخطوات كبيرة نحو المستقبل”.
وأضاف: “هذا الموسم.. تنتظركم الدرعية بأحداث رياضية عالمية وعروض كبرى ستبهر الجميع.. في نوفمبر المقبل”.
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