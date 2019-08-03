أحداث رياضية عالمية وعروض ستبهر الجميع في الدرعية

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، إنه تم الاستعداد لسباقات فورمولا إي الدرعية.

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وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “العام الماضي انطلقنا من الدرعية.. وتابع العالم حدثاً تاريخياً بخطوات كبيرة نحو المستقبل”.

وأضاف: “هذا الموسم.. تنتظركم الدرعية بأحداث رياضية عالمية وعروض كبرى ستبهر الجميع.. في نوفمبر المقبل”.