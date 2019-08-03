الإطاحة بعمالة مخالفة تستغل مقر مجهول لإعداد وجبات الإعاشة بمكة

جدة - عمرو شويل مكة - محمد السويهري - الخليج 365:

باشرت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بلاغا مقدما على “عمليات الأمانة” من أحد المواطنين، يفيد بوجود مقر مجهول داخل عمارة سكنية بنطاق البلدية تم استغلاله لتقديم الوجبات الغذائية.

وتوجهت الفرق الرقابية التابعة لمركز ريع الكحل لمعاينة الموقع -فور تلقي البلاغ- وتم الكشف عن المقر ورصده حيث اتضح وجود مطبخ عشوائي وعمالة مخالفة تقوم بإعداد الأطعمة وتجهيز الوجبات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لبيعها على الزوار والمعتمرين.

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وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد، بأن منطقة العتيبية تشهد حالياً كثافة للمعتمرين والزوار، مؤكداً حرص البلدية على الإصحاح البيئي و ضبط مواقع الإعاشة المخالفة للأنظمة والقيام بالأعمال الرقابية هذه الأيام على مدار الساعة لضمان تقديم وجبات غذائية آمنه لأهالي المنطقة وزوار بيت الله الحرام، مشيداً بتفاعل المواطن الذي قام بالإبلاغ عن الموقع و متابعة المراقبين الصحيين ورصدهم للمخالفات الصحية.

من جهته، قال رئيس مركز خدمات ريع الكحل ماجد المطرفي، إنه تمت مباشرة البلاغ و مصادرة 30 كيلوجراما من اللحوم و 16 كيسا من الأرز وأصنافا أخرى من السلطات والمقليات، وتم إتلافها بالطرق الصحية الوقائية المتبعة بمتابعة وإشراف المراقبين الصحيين عبدالرحمن الحازمي ومجدي الهذلي. مشيرا إلى ضبط سيارة مخصصة للنقل والتوزيع جرى التحفظ عليها وحجزها بمقر البلدية لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات النظامية و إجراءات ضبط العمالة المخالفة.