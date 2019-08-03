، انطلاق البرنامج الموسمي للأضاحي بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 4 آلاف موظف في 130 موقعًا

انطلقت أعمال البرنامج الموسمي للأضاحي للعام 1440هـ، الذي تشرف عليه وتنفذه أمانة منطقة الرياض، بتوجيه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وأعرب المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضاحي والمدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري؛ عن شكره لأمير منطقة الرياض، ونائبه؛ على التوجيه بانطلاق أعمال البرنامج ولأمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ووكيل الأمين للخدمات المهندس سليمان بن حمد البطحي، على الاهتمام والدعم الذي يجده البرنامج لخدمة سكان العاصمة من مواطنين ومقيمين.

ولفت إلى أن البرنامج الموسمي للأضاحي يشهد كل عام تطورًا وتفاعلًا من السكان، والذي يشارك في تنفيذه أكثر من أربعة آلاف موظف من مختلف إدارات أمانة منطقة الرياض؛ حيث يمثل البرنامج أهمية بالغة في عيد الأضحى المبارك؛ دعمًا لأنسنة العاصمة وتحقيق متطلبات ساكنيها على أكمل وجه.

ونوّه إلى مشاركة الإدارات العامة في الأمانة والأجهزة الحكومية والأمنية في أعمال البرنامج والخطة التنظيمية لجميع مواقع الخدمات، موضحًا أن هذا العام تم الإعداد والتجهيز للبرنامج مبكرًا؛ سعيًا لتحقيق أهدافه التي من أبرزها خدمة أكبر شريحة من سكان المدينة بشكل سلس ومريح يحقق سلامتهم وسهولة القيام بشعيرة الذبح.

وقال: تم في البرنامج اعتماد نطاق ومواقع البيع المؤقتة لبيع الأضاحي، وكذلك المسالخ المؤقتة والموزعة جغرافيًّا على مدينة الرياض، مع التركيز على اختيار المواقع ومراعاة المسافة بين مواقع المسالخ النظامية، وكذلك مواقع أسواق بيع الأغنام الدائمة، إضافة إلى خدمة أكبر شريحة من السكان بشكل حضاري ومنظّم؛ لضمان صحتهم وسلامتهم.

وأردف: بيع الأضاحي سيكون من خلال المواقع الثابتة في أسواق "العزيزية والسعادة والعريجاء"، إضافة لـ10 مواقع مؤقتة موزعة جغرافيًّا على أنحاء متفرقة من مدينة الرياض؛ بهدف التسهيل على المستفيدين الراغبين في شراء الأضاحي بالقرب من مقارّ سكناهم، مع وضع لوحات إرشادية لتسهيل الوصول إلى نقاط البيع ومواقع الاستلام والتسليم خلال الأيام من 5-13 من شهر ذي الحجة.

وتابع: فيما يخصّ الذبح، فقد تم تحديد سبعة مسالخ نظامية هي: "مسلخ الرياض الآلي، ومسلخ العزيزية، ومسلخ حي السعادة، ومسلخ غرب الرياض، ومسلخ شمال الرياض، ومسلخ المونسية، ومسلخ المروة، إضافة إلى ستة مسالخ متنقلة تم توزيعها على أنحاء المدينة، وتحديدًا بجانب بعض المواقع المؤقتة لبيع الأضاحي.

وأكّد "الدوسري" أنه سيتم تجهيز المواقع المخصصة لبيع الأضاحي، وتجهيزها بالقوى البشرية والآليات اللازمة، وتوفير الرقابة؛ لتحقيق المزيد من التنظيم وسلاسة الوصول إلى جميع المواقع خلال فترة السماح بالبيع، وكذلك أيام العيد فيما يخص المسالخ النظامية والمتنقلة؛ وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للأمانة في مواقع البيع والمسالخ التي تم تحديدها.

وقال: من ضمن الخدمات المعتمدة في البرنامج: السماح للمطابخ الأهلية بمدينة الرياض، والتي تنطبق عليها الشروط؛ للسماح لها بالذبح للأيام الثلاثة الأولى من العيد؛ حيث يزيد عددها على 300 مطبخ، والهدف من ذلك التسهيل على الراغبين في الذبح بالقرب من مقارّ سكناهم، وفي هذا الخصوص سيتم منح تصاريح للمطابخ التي تمت الموافقة عليها.

وعن الخدمات التي ستقدم في البرنامج الموسمي للأضاحي، نوه المشرف العام على البرنامج إلى أنه سيتم تجهيز خيام كبيرة ومكيفة مجاورة للمسالخ النظامية والمتنقلة أثناء فترة الانتظار. كذلك من خدمات البرنامج: توفير مداخل مخصصة وكبائن استقبال لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة عند المسالخ؛ لتوفير أقصى الخدمات لهم بكل يسر وراحة.

وعن وسائل التوعية والتعريف بخدمات البرنامج ومواقع البيع والمسالخ؛ أبان الدكتور الدوسري أنه سيتم النشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي واللوحات الإرشادية والإعلانية في طرقات وشوارع وجسور مدينة الرياض، إضافة إلى المعرض المصاحب للبرنامج تحت مسمى "أضحيتي"، الذي سيقام في المجمعات ضمن التعريف بالبرنامج وتعزيز الوعي للراغبين في الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كما سيتم إطلاق الموقع والتطبيق الإلكتروني الذي يشمل مواقع أسواق الماشية الثابتة والمتنقلة وخرائط الوصول والمطابخ المرخص لها بالذبح، إضافة إلى التفاعل المباشر مع الاستفسارات والملاحظات.

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