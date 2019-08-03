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توج فريق باريس سان جيرمان "الفرنسي" بلقب السوبر الفرنسي للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن كسب نظيره أرين؛ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب "شينزن"،
أحرز هدفي باريس "مبابي"، والأرجنتيني "دي ماريا"، فيما أحرز هدف أرين اللاعب "ادرين هونو".
يذكر أن البرازيلي "نيمار" كان خارج قائمة باريس في هذا اللقاء.
للمرة التاسعة في تاريخه.. باريس يتوّج بلقب السوبر الفرنسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-03
توج فريق باريس سان جيرمان "الفرنسي" بلقب السوبر الفرنسي للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن كسب نظيره أرين؛ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب "شينزن"،
أحرز هدفي باريس "مبابي"، والأرجنتيني "دي ماريا"، فيما أحرز هدف أرين اللاعب "ادرين هونو".
يذكر أن البرازيلي "نيمار" كان خارج قائمة باريس في هذا اللقاء.
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
05:11 PM
غاب "نيمار" فحضر "دي ماريا" بهدف عالمي
توج فريق باريس سان جيرمان "الفرنسي" بلقب السوبر الفرنسي للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن كسب نظيره أرين؛ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب "شينزن"،
أحرز هدفي باريس "مبابي"، والأرجنتيني "دي ماريا"، فيما أحرز هدف أرين اللاعب "ادرين هونو".
يذكر أن البرازيلي "نيمار" كان خارج قائمة باريس في هذا اللقاء.
، للمرة التاسعة في تاريخه.. باريس يتوّج بلقب السوبر الفرنسي ،
المصدر : الخليج 365
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