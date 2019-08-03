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محمد بن مسعود - الدمام - نبهت النيابة العامة إلى العقوبات المترتبة على نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة، مبينة أنها تنطوي على مطالبة النيابة العامة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.
ونشرت النيابة انفوغرافيك يبين العقوبات التي تشتمل على السجن والغرامات المالية والترحيل، والمطالبة بمصادرة المركبة والتشهير.
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 05:17 PM
نبهت النيابة العامة إلى العقوبات المترتبة على نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة، مبينة أنها تنطوي على مطالبة النيابة العامة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.
ونشرت النيابة انفوغرافيك يبين العقوبات التي تشتمل على السجن والغرامات المالية والترحيل، والمطالبة بمصادرة المركبة والتشهير.
، "النيابة" تحذر: سجن وغرامات وترحيل وتشهير ومصادرة مركبات ناقلي الأشخاص غير المصرح لهم بالحج ،
المصدر : الخليج 365
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