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كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، سعيد بن جار الله الغامدي، عن فسح أكثر من مليون و200 ألف رأس من الأغنام لدخول المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، بينهم 700 ألف رأس لمشروع المملكة العربية السعودية؛ للإفادة من الهدي والأضاحي.
وتم الكشف الظاهري وفحصها مخبريًّا؛ للتأكد من خلوّها من الأمراض الوبائية والمعدية، وذلك خلال الفترة من ١ ذي القعدة حتى ١ ذي الحجة الجاري، فيما من المتوقّع وصول أكثر من مليونَيْ رأس للهدي والأضاحي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج 1440هـ.
وشدّد "الغامدي" على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي فرضتها الوزارة على مربي وتجار المواشي خلال موسم الحج؛ حرصاً على السلامة والصحة البيئية العامة، والمحافظة على صحة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنه ستتم معاقبة المخالفين للأنظمة والقوانين؛ حتى لا يتم تعريضهم للمساءلة من الجهات المختصة.
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 05:09 PM
بينها 700 ألف للهدي والأضاحي"الغامدي": فسح أكثر من 1.2 مليون رأس من الأغنام عبر ميناء جدة
كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، سعيد بن جار الله الغامدي، عن فسح أكثر من مليون و200 ألف رأس من الأغنام لدخول المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، بينهم 700 ألف رأس لمشروع المملكة العربية السعودية؛ للإفادة من الهدي والأضاحي.
وتم الكشف الظاهري وفحصها مخبريًّا؛ للتأكد من خلوّها من الأمراض الوبائية والمعدية، وذلك خلال الفترة من ١ ذي القعدة حتى ١ ذي الحجة الجاري، فيما من المتوقّع وصول أكثر من مليونَيْ رأس للهدي والأضاحي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج 1440هـ.
وشدّد "الغامدي" على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي فرضتها الوزارة على مربي وتجار المواشي خلال موسم الحج؛ حرصاً على السلامة والصحة البيئية العامة، والمحافظة على صحة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنه ستتم معاقبة المخالفين للأنظمة والقوانين؛ حتى لا يتم تعريضهم للمساءلة من الجهات المختصة.
، "الغامدي": فسح أكثر من 1.2 مليون رأس من الأغنام عبر ميناء جدة ،
المصدر : الخليج 365
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