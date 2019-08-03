حقيقة خبر وفاة الداعية صالح الضميري في السجون السعودية

تداول ناشطون ومواقع إعلامية، يوم السبت، خبر وفاة الداعية صالح الضميري وذلك أثناء اعتقاله على خلفية سياسية في أحد السجون بالمملكة العربية السعودية، في وقت نعاه البعض في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق حساب "معتقلي الرأي" الذي نقل عنه موقع "رأي اليوم" فإن وفاة الداعية صالح الضميري جاءت في سجن الطرفية السياسي في محافظة القصيم، مشيرة إلى أنه جرى اعتقاله على خلفيّة مُطالبته إطلاق سراح مُعتقلي الرأي في المملكة.

وأضاف الحساب أنه سيتم دفن جثمان الداعية صالح الضميري اليوم في مقبرة اللقائط في الجوف، في وقت أشار إلى أن الداعية السعودي المعارض كان مصابا بمرض القلب وهو في السجن منذ قرابة سبعة أعوام.

يذكر أن السلطات الرسمية في المملكة لم تصدر بعد أي نفي أو تأكيد حول وفاة الداعية صالح الضميري، في وقت يواجه عدد من الشيوخ والدعاة المعتقلين على خلفية سياسية مصيرًا مجهولا وقد يجري إعدامهم في أي لحظة. وفق مصادر إعلامية دولية.

ومن الدعاة المعتقلين في السعودية، الشيخ سلمان العودة، حيث قالت وسائل إعلام دولية أن السلطات الرسمية تعتزم إصدار حكما بحقه بالإعدام خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الشيخ خالد الراشد وعدد آخر من الدعاة المتواجدين في السجون منذ سنوات وسط ظروف صحية صعبة.