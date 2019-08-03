حجاج فلسطين يواجهون خللا بخدمات التجوال على الشبكة السعودية

ذكرت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال)، أن شبكة الاتصالات السعودية (STC) واجهت منذ مساء الخميس الماضي، خللا في خدمات التجوال الدولي لجميع الحجاج المتجولين على هذه الشبكة من كافة دول العالم.

وقالت الشركة في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه إنه "لقد تضررت خدمة الاتصال لدى الحجاج في المملكة العربية السعودية بشكل كبير وصل احيانا إلى انقطاعها بشكل كامل عنهم نتيجة الخلل الحاصل في الشبكة السعودية".

وأوضحت أنه "الخدمة انقطعت عن الحجاج الفلسطينيين أيضا بسبب هذا الخلل مما افقدهم وسيلة التواصل مع بعضهم ومع ذويهم في الأراضي الفلسطينية إلى أن تمكنوا من التجول على شبكة زين الأردنية والعودة للتواصل بشكل طبيعي متغلبين على ما حدث معهم".

يذكر أن عددا من الحجاج الفلسطينييين وشركات الحج قد اشتكت من انقطاع خدمة الاتصال لفترة قبل اعادتها من طرف الشركات الفلسطينية وذلك من خلال تمكين خدمة التجوال الدولي على شبكة زين.