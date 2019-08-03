عيد الاضحى 2019 لن يكون الأحد في دولتين عربيتين

اختلفت الدول العربية هذا العام، في تحديد موعد حلول عيد الاضحى المبارك، إذ تحتفل الغالبية العظمى منها بأول أيامه "الأحد" الحادي عشر من شهر أغسطس 2019، ودولتين فقط لم تعلنان ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وبالتالي عيدهما يكون الاثنين.

وأعلنت المغرب وسلطنة عمان أن أول أيام عيد الأضحى 2019 فيهما سيكون الاثنين الثاني عشر من الشهر الجاري، في خطوة أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في إعلان موعد أول أيام عيد الفطر.

كما أكدت عشرون دولة أن أول أيام عيد الاضحى 2019 فيها سيكون الأحد، وهي فلسطين والسعودية ومصر والإمارات وتونس والجزائر وليبيا والأردن والبحرين وسوريا واليمن وموريتانيا والكويت وجزر القمر والصومال ولبنان وقطر وجيبوتي والعراق "الوقف السني".

وفي هذا الصدد، أشار محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي في الإمارات، إلى "وجود معلومة خاطئة خاصة باعتقاد بعض الناس بأن جميع الدول الإسلامية تتبع السعودية في تحديد موعد الاحتفال بعيد الأضحى بسبب الحج".

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وقال عودة إن "هذه المعلومة خاطئة لأن نحو نصف العالم الإسلامي تقريبا يستطلع هلال ذي الحجة ويحدد على أساسه موعد أول أيام عيد الأضحى".

وشدد على أن "الحج شيء والعيد شيء آخر"، مشيرا إلى أن الجميع يلتزم بالحج وفق ما تعلنه المملكة، أما الدول الإسلامية فتحدد متى يكون عيد الأضحى على أرضها بناء على رؤية الهلال عندهم، و"من الناحية الشرعية هذا الأمر مقبول ولا يوجد مشكلة عليه".

ولفت عودة إلى أن عددا من الدول الإسلامية أعلنت أن السبت هو غرة شهر ذي الحجة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون الاثنين 12 أغسطس، ومن هذه الدول باكستان وإيران، وبنغلادش، والهند وبعض الدول الإسلامية في إفريقيا.

يذكر أن عيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين، يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.