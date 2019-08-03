تكريم 5 حفاظ في جمعية اقرأ بالحرجة



أقامت جمعية اقرأ لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الحرجة، أمس، الحفل الختامي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام 1440، بحضور وكيل محافظة الحرجة عوض بن مسعود آل جعدنة، ورئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير الشيخ يحيى بن محمد آل فايع، ومديري الإدارات الحكومية والجهات الخيرية، وأولياء أمور الطلاب والطالبات. بدأ الحفل بتلاوة للطالب سعيد عليان آل الشريف، وأشاد رئيس الجمعية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل مجلي في كلمته بالدعم الكبير الذي تحظى به جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من الحكومة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأثنى على متابعة وتوجيهات ودعم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز للجمعية. واستعرض آل مجلي بعض الإحصائيات لفعاليات وبرامج الجمعية، ثم استمع الحضور لتلاوات مختارة من قبل عدد من طلاب الجمعية. عقب ذلك قام وكيل محافظة الحرجة ورئيس جمعية عسير وقاضي المحكمة العامة بالحرجة بتسليم الطلاب شهادات مع مبالغ نقدية وهم: 1- عبدالله محمد مسفر آل مقرح القحطاني 2- سعيد محمد مسفر آل مقرح القحطاني 3- إبراهيم عبدالرحمن علي عبدالرحمن ثم تم تكريم الطالبتين الخاتمتين وهما: 1- وعلة جدبان سعيد آل ثواب 2- شروق جدبان سعيد آل ثواب وفي ختام الحفل تم تكريم رعاة الحفل وعدد من الأفراد والجمعيات الداعمة للجمعية.

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