حج / رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا يلتقي المدير التنفيذي لمكتب شؤون الحجاج الإماراتيين



مكة المكرمة في 02 ذو الحجة 1440 ه الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

التقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر المدير التنفيذي لمكتب شؤون الحجاج الإماراتيين خالد النيادي والوفد المرافق له وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمة لبحث جميع الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستوفرها المؤسسة خلال موسم حج هذا العام للحجاج الإماراتيين البالغ عددهم هذا العام 5 آلاف حاج .

وأكد الدكتور رأفت بدر أن المؤسسة ولله الحمد بدعم ومؤازرة من وزارة الحج والعمرة أنهت جميع استعداداتها الداخلية والخارجية لخدمة وراحة الحجاج الذين تتشرف بخدمتهم على أعلى المستويات ووفق خطط تنظيمية وأدائية مدروسة تترجم في واقعها ما توليه هذه البلاد المباركة حكومة وشعبا من عناية واهتمام بضيوف الرحمن وتسخير كامل الطاقات الآلية والبشرية والتقنية التي تساعدهم على أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالراحة والاستقرار مقدرا حرص واهتمام القائمين على شؤون الحجاج الإماراتيين وتعاونهم مع المؤسسة للتنسيق والتشاور لتحقيق الآمال المنشودة في راحة الحجاج وخدمتهم على أكمل وجه .

من جانبه نوه المدير التنفيذي لمكتب شؤون الحجاج الإماراتيين خالد النيادي بما قدمته وتقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من رعاية بحجاج بيت الله الحرام وحرصها في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانات والتسهيلات ليؤدي الحجاج مناسكهم في راحة وأمن وأمان واستقرار، معربا عن شكره لوزارة الحج والعمرة والمؤسسة على ما يقدم من أعمال وما يبذل من جهود لحجاج بيت الله العتيق، لافتا النظر إلى أن الحجاج الإماراتيين ينعمون كبقية الحجاج بالرعاية الشاملة والعناية الفائقة.

وأفاد أنه تم التعاقد مع شركات مختصة لتوفير الإعاشة والوجبات لجميع الحجاج الإماراتيين وفق مستويات متعددة تراعي ظروف بعض حجاج المرضى وكبار السن والأصحاء وسيتم توفير الوجبات الساخنة للحجاج في مخيماتهم في عرفات ومنى خلال موسم الحج .

// انتهى //

15:56ت م

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