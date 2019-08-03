

مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

عقدت اللجنة الإشرافية للحج والعمرة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، برئاسة معالي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم رئيس الهيئة اجتماعها الدوري في العاصمة المقدسة، للوقوف على سير العمل بالخطط التشغيلية لأعمال موسم الحج لعام 1440هـ .

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بخطة الحج لهذا العام، أبرزها متابعة مراحل تنفيذ الخطط التشغيلية، وخطط العمل الإسعافي في نطاقات مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها والمشاعر المقدسة منى و عرفات ومزدلفة وداخل وخارج المسجد الحرام، وكذلك بمنطقة المدينة المنورة.

واستعرضت اللجنة جاهزية المشاريع وخطط سير العمل بالمراكز الإسعافية في العاصمة المقدسة واستعداداتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، كما ناقشت اللجنة خطط سير العمل في غرف العمليات المركزية في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وآلية استقبال البلاغات، إضافة إلى الأنظمة التقنية الأخرى المستخدمة خلال موسم الحج.

واطلعت اللجنة الإشرافية على كافة الاستعدادات المتعلقة بالفرق الإسعافية والكوادر الفنية الأخرى خلال موسم الحج، وكذلك الاستعدادات المتعلقة بالآلات والمعدات المستخدمة وأسطول المركبات وسيارات الإسعاف، كما استعرضت اللجنة خطة الطوارئ والكوارث التي يتم التعامل بها في الحالات الطارئة خلال موسم الحج.

وتوفر هيئة الهلال الأحمر السعودي كافة أشكال الدعم لمنسوبيها لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام للمساهمة في الخروج بموسم حج استثنائي يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، من خلال أكثر من 125 مركزا إسعافيا دائما ومؤقتًا وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من 2700 موظفا في التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية ومدعومة بـقرابة 370 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

// انتهى //

15:51ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / اللجنة الإشرافية للحج بالهلال الأحمر تناقش الاستعدادات النهائية لموسم الحج بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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