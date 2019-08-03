مليون و516 ألف حاج يصلون السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أنَّ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج بلغ، حتى الجمعة، مليوناً و516 ألفاً و101 حاج.

وقالت المديرية: "إنَّ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليوناً و412 ألفاً و894 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 86 ألفاً و359 حاجاً، وعبر البحر 16 ألفاً و848 حاجاً، بزيادة 123 ألفاً و369 حاجاً عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 9% تقريباً".