الهلال الأحمر السعودي يرفع حالة التأهب مع بدء توافد الحجاج

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي حالة التأهب والاستعداد في نطاق العاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف، تزامنا مع توافد الحجاج.





وبلغ عدد الفرق الإسعافية المشاركة أكثر من 98 فرقة، وعدد المسعفين 196 مسعفا، بينما شارك أكثر من 90 متطوعا.

وكثّفت الهيئة استعداداتها من خلال أكثر من 36 مركزاً إسعافياً وأكثر من 556 مختصاً من القوى البشرية العاملة في جميع التخصصات الإسعافية، مدعومة بأكثر من 86 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

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وخصصت في نطاق الحرم المكي الشريف 4 مراكز إسعافية دائمة، و11 نقطة إسعافية تغطي جميع مناطق الحرم ومدعومة بـ4 عربات جولف لنقل الحالات الحرجة إلى المراكز الإسعافية.

وحرصت الهيئة على توفير كل وسائل الدعم لتسهيل عمليات نقل الحالات والوصول إليها في أسرع وقت ممكن، لا سيما في المناطق شديدة الازدحام مثل منطقة الحرم الشريف.





كما خصصت فريقا إسعافيا متكاملا من الدراجات النارية يتكون من 38 مسعفا و19 دراجة نارية، للوصول بشكل سريع إلى الحالات في المناطق ذات الكثافة الحركية العالية وتحديداً حول المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.

وقال مشرف نطاق العاصمة المقدسة بهيئة الهلال الأحمر السعودي عبيد مسحل العتيبي إن الفرق الإسعافية رفعت حالة التأهب والاستعداد للتعامل مع جميع البلاغات الطارئة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن.

وأشار إلى انتشار المراكز الإسعافية في مناطق العاصمة المقدسة والمسجد الحرام لتقديم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة، مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات الطبية.