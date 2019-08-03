4 أندية تتنافس على ضم برون مدافع منتخب تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلقى ديلان برون، نجم منتخب تونس ونادي لاجنتواز البلجيكي، اهتماما كبيرا من قبل 4 أندية أوروبية تسعى للتعاقد معه، وفقا لما أوردته تقارير صحفية بلجيكية.

وأكد موقع "والفوت" المختص في متابعة كرة القدم البلجيكية، الجمعة، أن مدافع "نسور قرطاج" مطلوب من قبل 4 أندية أوروبية وهي فيورنتينا الإيطالي وكولن الألماني وإسبانيول الإسباني وسانت إيتيان الفرنسي.

وتنتظر إدارة لاجنتواز عودة اللاعب من فرنسا، حيث يقضي عطلته الصيفية من أجل الحسم في مسألة النادي الذي سينتقل إليه قبل غلق الميركاتو الصيفي لأبوابه.

وفرض برون نفسه واحدا من أفضل نجوم النسخة الأخيرة من الدوري البلجيكي حيث نجح، رغم مركزه الدفاعي، في تسجيل 7 أهداف من 19 مباراة شارك فيها.

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وقدم المدافع التونسي أوراق اعتماده خلال منافسات كأس العالم روسيا 2018؛ حيث قدم أداءً رائعا أمام إنجلترا، كما سجل هدفا أمام بلجيكا قبل أن يتعرض لإصابة منعته من المشاركة في مباراة الجولة الأخيرة أمام بنما.

كما ظهر بشكل جيد خلال النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا التي دارت بمصر ونجح في قيادة المنتخب التونسي لدور نصف نهائي المسابقة.

وكان برون قبل ذلك لاعبا مغمورا في دوري الدرجة الثانية الفرنسية مع نادي نيور، غير أن انضمامه لمنتخب تونس جعله يحقق نقلة نوعية في مسيرته الكروية.

ويملك اللاعب في رصيده 19 مباراة بقميص "نسور قرطاج" سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع هدفين.