فيديوجراف.. تقنية الفيديو تغزو الملاعب الإنجليزية بإجراءات وقائية‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ المسابقات الإنجليزية في العمل بتطبيق تقنية الفيديو بشكل كامل بداية من الموسم المقبل 2019-2020، الذي يبدأ بمباراة الدرع الخيرية، الأحد المقبل، والتي تجمع بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس رابطة المحترفين الموسم الماضي وليفربول وصيف البريمييرليج.

ويخشى مسؤولو الكرة الإنجليزية من تأثير تطبيق تقنية الفيديو على مباريات المسابقات المحلية في الموسم الجديد، والذي سيشهد تطبيقها لأول مرة في مختلف البطولات، لكن الاتحاد الإنجليزي قرر اتخاذ عدة إجراءات وقائية تجنبا لإحداث تلك التقنية أي تأثير على متعة وإثارة المباريات، أو إهدارها الكثير من الوقت.

وكانت العديد من البطولات والدوريات المختلفة بدأت في الاعتماد على تقنية الفيديو منذ العام الماضي، ما عرض التجربة للانتقادات بسبب إيقاف المباريات لوقت طويل.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الدرع الخيرية تطبيق تقنية الفيديو والتعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم على قانون الكرة في الفترة الأخيرة.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي الحلول التي اعتمدها مسؤولو الكرة الإنجليزية للحد من سلبيات تقنية الفيديو، تفاديا لتعطيل اللعب لفترات طويلة.