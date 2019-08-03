متحف أديس أبابا.. آثار إثيوبية خالدة تروي حضارة 133 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتد متحف أديس أبابا من أهم الأماكن التي تجذب الزائرين في العاصمة الإثيوبية، حيث يروي تاريخ وحضارة المدينة التي تتلمس طريقها نحو الحداثة والتطور.
ويقع المتحف على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار بولي الدولي بأديس أبابا، وتأسس في عام 1986 لعرض التراث الذي يعكس تطور المدينة في جميع مراحلها منذ تأسيسها عام 1886.
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ويتميز المتحف بموقعه الجذاب في وسط المدينة وقربه من المؤسسات الحيوية، ويحوي مقتنيات تروي حداثة المدينة في الستينيات وتاريخ أباطرة إثيوبيا في القرن الماضي.
والمتحف يعرض بعض معدات الحياة اليومية التي كانت تستعمل من قبل السكان المحليين لأديس أبابا في الأزمنة السابقة والتي تعد مثيرة للاهتمام مثل الطبول والدروع والسيوف والرماح والبنادق القديمة.
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