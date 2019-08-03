السعودية | خدمات صحية مجانية لـ190 ألف حاج.. عمليات قلب ومناظير وولادات

شكرا لقرائتكم خدمات صحية مجانية لـ190 ألف حاج.. عمليات قلب ومناظير وولادات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ..

وكشفت الوزارة أن عدد حجاج بيت الله الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم الثاني من ذي الحجة 190 ألفا و719 حاجاً وحاجة.

وقد أجرت 297 عملية قلب مفتوح (التي تكلف الواحدة منها حوالي 20 ألف دولار) وقسطرة قلبية مجاناً للحجاج.

كما أجريت 921 عملية غسيل كلوي و44 عملية مناظير، و293 عملية جراحية مختلفة. كما أدخل 1297 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات، بينما جرى تسجيل 4 حالات ولادة، فيما بلغت حالات الإجهاد الحراري 20 حالة.