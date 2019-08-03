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محمد بن مسعود - الدمام - يعقد، غداً الأحد، الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤتمراً صحافياً، والذي سيشهد توقيع عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب الكشف عن رؤيته للمرحلة المقبلة مع "الأخضر".
وكان "رينارد" قد وصل للرياض، اليوم السبت، حيث من المقرر أن يقود الأخضر "فنياً" حتى مونديال 2022.
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 03:47 PM
يعقد، غداً الأحد، الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤتمراً صحافياً، والذي سيشهد توقيع عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب الكشف عن رؤيته للمرحلة المقبلة مع "الأخضر".
وكان "رينارد" قد وصل للرياض، اليوم السبت، حيث من المقرر أن يقود الأخضر "فنياً" حتى مونديال 2022.
، غداً يكشف رؤيته حتى 2022.. مدرب الأخضر "رينارد" يصل الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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