، مع بدء توافد الحجيج.. "الهلال الأحمر" يرفع حالة التأهب ،

محمد بن مسعود - الدمام - 98 فرقة إسعافية و196 مسعفًا بمشاركة أكثر من 90 متطوعًا

رفعت الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر السعودي، حالة التأهب والاستعداد منذ أمس الجمعة، تزامنًا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة والمسجد الحرام؛ حيث بلغ عدد الفرق الإسعافية المشاركة أكثر من 98 فرقة إسعافية، وعدد المسعفين 196 مسعفًا، بينما شارك أكثر من 90 متطوعًا.

وكثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها في نطاق العاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف؛ من خلال أكثر من 36 مركزًا إسعافيًّا وأكثر من 556 مختصًّا من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، مدعومة بأكثر من 86 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

وخصصت "الهيئة" في نطاق الحرم المكي الشريف، أربعة مراكز إسعافية دائمة، و11 نقطة إسعافية تغطي كافة مناطق الحرم ومدعومة بأربع عربات قولف لنقل الحالات الحرجة إلى المراكز الإسعافية.

وحرصت "الهيئة" على توفير كافة وسائل الدعم لتسهيل عمليات نقل الحالات والوصول إليها في أسرع وقت ممكن، لاسيما في المناطق شديدة الازدحام مثل منطقة الحرم الشريف؛ إذ خصصت الهيئة فريقًا إسعافيًّا متكاملًا من الدراجات النارية يتكون من 38 مسعفًا و19 دراجة نارية، للوصول بشكل سريع إلى الحالات الإسعافية في المناطق ذات الكثافة الحركية العالية، وتحديدًا حول المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.

وقال مشرف نطاق العاصمة المقدسة بهيئة الهلال الأحمر السعودي عبيد مسحل العتيبي: الفرق الإسعافية رفعت حالة التأهب والاستعداد للتعامل مع كافة البلاغات الطارئة خلال الجمعة الأولى في موسم الحج، لاسيما مع تزايد وفود الحجاج على العاصمة المقدسة؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن وفقًا لخطة التعامل مع الطوارئ التي تعمل عليها فرق الهلال الأحمر السعودي.

وأشار إلى انتشار المراكز الإسعافية في مناطق العاصمة المقدسة والمسجد الحرام؛ لتقديم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى تخصيص فريق الدراجات النارية لسهولة الوصول إلى الحالات في المناطق المزدحمة.