، "مستشفى مرات" يدشن فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشّن مدير مستشفى محافظة مرات العام، الأخصائي حامد بن الحميدي المطيري، فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، تحت شعار "مكنوا الوالدين.. ادعموا الرضاعة الطبيعية"، والمعرض المعدّ بهذه المناسبة، بحضور المدير الطبي الدكتور أيمن عثمان.

وأكد مدير مستشفى مرات العام خلال الاحتفال بهذه المناسبة؛ على أهمية دعم هذه النشاطات التوعوية التي تأتي في إطار حرص وزارة الصحة، وبتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة، ومدير إدارة المستشفيات بصحة الرياض الدكتور عصام الغامدي، على تبنّي ودعم هذه الفعاليات التوعوية.

وشدد على أهمية التوعية بالرضاعة الطبيعية، مبينًا أثرها على صحة الطفل ونموه، وضرورة رفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع بأهمية البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية، مشيرًا إلى أن هناك مليونًا ونصفَ المليون طفل يموتون سنويًّا في العالم نتيجة تناولهم الحليب غير الآمن.

Advertisements