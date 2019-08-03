السعودية | بن جسار ” يحتفل بزواج إبنه “عبدالعزيز “

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بن جسار ” يحتفل بزواج إبنه “عبدالعزيز “ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:08 مساءً, 3 أغسطس 2019 م جدة _ عادل الزهراني إحتفل الشيخ صقر بن محمد بن جسار الدلبحي العتيبي ، بزواج إبنه “عبدالعزيز ” ، في حفل أُقيم ببحرة بقاعة الثريا ، بحضور عددٍ من رجال الأعمال وجهاء المجتمع و الأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات ودعواتهم الخالصة بالتوفيق للعروسين

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