822 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى الجمعة 821 ألفاً و792 حاجاً، بحسب الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها لجنة الحج والزيارة في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت الإحصائية أنَّ 654 ألفاً و617 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى الجمعة 167 ألفاً و130 حاجاً.
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