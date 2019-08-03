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2019-08-03 التجارة تفوز بجائزة كريتيف فلور في لندن متابعات الخليج 365 - الرياض فازت وزارة التجارة والاستثمار بجائزة “كريتيف فلور” في لندن ، عن حملتها التسويقية التوعوية لاستدعاء المنتجات المعيبة “سلمني واسلم”. Advertisements وحققت الوزارة الفوز في 3 فروع للجائزة: جائزة الأكثر جرأة.

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