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فيسبوك يطلق أسماء جديدة على واتساب وإنستجرام
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
يدرس موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا “فيسبوك” عدداً من الإجراءات التنظيمية التي تهدف لمزيد من التعريف بمنصاته على مستوى العالم.
وقالت مجلة ذا فيرج الأمريكية، إن فيسبوك يدرس تغيير أسماء كل من تطبيق التراسل الفوري واتساب، وموقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستجرام، لإظهار تبعيتهما إلى فيسبوك.
وحسب المجلة المعنية بالشؤون التقنية حول العالم، فإن واتساب سيتحول إلى “واتساب من فيسبوك”، كما سيُعدل اسم إنستجرام إلى “إنستجرام من فيسبوك”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه فيسبوك في تعريف مزيد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة التراسل الفوري بإمكاناته كأحد أهم الشبكات الموجودة في العالم بهذا الشأن.
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