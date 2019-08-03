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صورة نادرة لأول مصحف طُبع في مكة المكرمة

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2019-08-03

صورة نادرة لأول مصحف طُبع في مكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة لأول مصحف طُبع في مكة المكرمة، خلال عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، عام 1369هـ الموافق “1949م”.

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واحتوى غلاف المصحف الذي نشرته دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها بموقع “تويتر”، معلومات عن اسمه واسم الخطاط الذي كتبه، والشركة التي طُبع على نفقتها.

وجاء في غلاف المصحف ما يلي: “مصحف مكة المكرمة، كتبه محمد طاهر الكردي المكي الخطاط بالمعارف العامة بمكة المكرمة، طبع على نفقة شركة مصحف مكة المكرمة في عهد صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود”.





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