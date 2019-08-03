- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم صورة نادرة لأول مصحف طُبع في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صورة نادرة لأول مصحف طُبع في مكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة لأول مصحف طُبع في مكة المكرمة، خلال عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، عام 1369هـ الموافق “1949م”.
واحتوى غلاف المصحف الذي نشرته دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها بموقع “تويتر”، معلومات عن اسمه واسم الخطاط الذي كتبه، والشركة التي طُبع على نفقتها.
وجاء في غلاف المصحف ما يلي: “مصحف مكة المكرمة، كتبه محمد طاهر الكردي المكي الخطاط بالمعارف العامة بمكة المكرمة، طبع على نفقة شركة مصحف مكة المكرمة في عهد صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود”.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لأول مصحف طُبع في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.