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الان تتابع “الصحة”: 921 عملية غسيل كلوي و297 قلب مفتوح لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل
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في مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة
الرياض - وكالات - الخليج 365
قالت وزارة الصحة إن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن، خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.
وأوضحت الوزارة أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى يوم الثاني من ذو الحجة 190719 حاجًا وحاجة.
وأضافت أنه جرى إجراء 297 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية. فيما أجريت 921 عملية غسيل كلوي و44 عملية مناظير، و293 عملية جراحية مختلفة، بينما جرى دخول 1297 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتسجيل 4 حالات ولادة، فيما بلغت حالات الإجهاد الحراري 20 حالة.
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