الان تتابع دولة جنوب إفريقيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 2:06 م, 3 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 تبدأ منتصف الشهر الجاري جنوب أفريقيا - وكالات - الخليج 365 أعفت حكومة جنوب أفريقيا المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرة لدخول البلاد.

وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية أن حكومة جنوب أفريقيا قررت السماح للمواطنين السعوديين بدخول أراضيها من دون تأشيرة، فضلا عن البقاء فيها لمدة 90 يومًا بغرض السياحة والأعمال، اعتبارا من 15 أغسطس المقبل.

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