شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 1.516.101 حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية أمس الجمعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (الجمعة) 1.516.101 حاج، وذلك وفق الإحصاء الذي أصدرته المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.412.894 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 86.359 حاجاً، وعبر البحر 16.848 حاجاً، وذلك بزيادة 123.369 حاجاً على عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9% تقريباً.