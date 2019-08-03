شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يقف على الاستعدادات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

يقف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، غداً (الأحد)، ميدانياً على جاهزية القطاعات ذات العلاقة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج العام الحالي.

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ويأتي ذلك لدى زيارة أمير منطقة مكة المكرمة للمشاعر المقدسة للوقوف عن كثب على الاستعدادات التي اتخذتها القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج في يسر وأمن وطمأنينة.

كما تأتي الجولة انطلاقاً من حرص ومتابعة أمير منطقة مكة المكرمة على جاهزية القطاعات العاملة في موسم حج هذا العام، والتأكد من توفر جميع ما يحقق الرعاية الشاملة للحجيج بالصورة التي تتواءم وتطلعات القيادة لتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة في الجولة رؤساء القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن وأعضاء لجنة الحج المركزية، الذين سيطلعونه على الخطط والبرامج التي أعدتها الجهات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، كما يترأس في المشاعر اجتماعاً للجنة الحج المركزية لمناقشة الخطط والبرامج التي أعدتها القطاعات لخدمة وراحة وفود الرحمن.