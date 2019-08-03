شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يبحث آليات تنفيذ خطة الإخلاء الطبي بالمشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

عقد اليوم الاجتماع التنسيقي للجهات المشاركة في تنفيذ خطة الإخلاء الطبي وخطة مواجهة حوادث المواد الخطرة في حالات الطوارئ خلال موسم الحج هذا العام، للوقوف على مدى الجاهزية لاستعداد الجهات المشاركة في الخطة والخطوات التنسيقية بينهم لأداء الأدوار والمهام المحددة بالخطط المعدة مسبقاً في هذا الشأن، بتكامل وانسجام من أجل تحقيق السلامة العامة لحجاج بيت الله الحرام.

وتطرق الاجتماع الذي ترأسه مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج للعمليات اللواء خالد بن عبدالكريم العودة اليوم بمبنى المديرية العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة، إلى الإمكانيات التي تم توفيرها لتنفيذ خطط الإخلاء الطبي، وإعداد الفرق الطبية والإسعافية المشاركة، والاطلاع على مواقع تمركزها في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، والساحات المحيطة به خلال موسم الحج وخصوصاً في أوقات الذروة كيوم التروية، ويوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق.

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كما ناقش الاجتماع إجراءات دعم فرق الإخلاء الطبي بالفرق الطبية والإسعافية من قبل الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة خلال يوم عرفة، التي تتمركز في محيط مسجد نمرة وجبل الرحمة، والخدمات الطبية للقوات المسلحة، والحرس الوطني، والهلال الأحمر، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إضافةً إلى إجراءات دعم المناطق المعرضة لمخاطر الزحام في منى وعرفة ومزدلفة.

واطلع المجتمعون على مستوى جاهزية نقاط الإخلاء الطبي في محطات قطار المشاعر، وكذلك فرق الإخلاء الطبي على خط سير القطار وكيفية التعامل مع الصعوبات والمعوقات التي تعيق الفرق الطبية الإسعافية المعنية بتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي.

وشارك في الاجتماع مندوبون من وزارة الداخلية ممثلة في (المديرية العامة للدفاع المدني، الأمن العام، الخدمات الطبية بالوزارة) والخدمات الطبية للقوات المسلحة، وكذلك الخدمات الطبية بوزارة الحرس الوطني، ووزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وأمانة العاصمة المقدسة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.