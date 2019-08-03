شكرا لقرائتكم خبر عن «العقاري» يودع أكثر من مليار ريال لمستفيدي القرض العقاري المدعوم لشهر يوليو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر يوليو الماضي، منها 160,5 مليون ريال دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، إصافة إلى 865.9 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي: «إن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي» التمويل العقاري المدعوم" منذ إعلان التحول في يونيو عام 2017م، حتى نهاية يوليو الماضي، يصل إلى مليار و152,7 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المودعة لمستفيدي مبادرة القرض السكني للعسكريين في الخدمة أربعة مليارات و993.1 مليون ريال، قدمت كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

وأوضح العمودي، أن الصندوق يسير وفق خطط وإستراتيجيات داعمة لكل ما يخدم الوطن والمواطن، حيث إن المواطن المستفيد هو الركيزة الأساسية التي تسعى من خلالها البرامج والمبادرات لتمكينه من تملك مسكنه الأول بكل يسر وسهولة، مؤكداً التزام الصندوق بإيداع مبالغ الدعم شهرياً حسب العقود الموقعة مع المستفيدين.

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وأشار إلى أن توقيع أكثر من 100 ألف عقد عقاري مدعوم حتى نهاية النصف الأول من 2019م، يأتي تأكيداً على ثقة المواطنين بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها برنامج سكني منذ إعلان برنامج التحول، مضيفاً أن مبالغ الدعم الشهري تودع في حسابات المستفيدين قبل حسم قسط التمويل في نهاية كل شهر ميلادي.

وبين أن الصندوق العقاري وخلال النصف الأول من 2019 قدم أكثر من 68,520 عقداً تمويلياً، بقيمة 31.381 مليار ريال مقارنة بــ20 ألف عقد بقيمة 12.746 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م، محققة بذلك نمواً تجاوز 242 بالمائة في أعداد العقود، مشيراً إلى أن ارتفاع أعداد المستفيدين من القرض المدعوم يؤكد استمرار نمو القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع الجهات التمويلية من بنوك وشركات تمويلية.

وذكر العمودي، أن الصندوق العقاري قام مؤخراً بتنفيذ العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل الإجراءات التمويلية، موضحاً أن من الخدمات أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وكذلك تركيب أجهزة الخدمات الذاتية التي تغني المراجع من الاستعانة بالموظفين وتمكنه من تنفيذ إجراءات تمويله العقاري خارج أوقات الدوام الرسمي، مشّدداً على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لجميع المستفيدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع حصولهم على قروضهم العقارية المدعومة.

وأكد أن بإمكان المواطنين تنفيذ جميع الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق أو أجهزة الخدمات الذاتية المتاحة في الفروع، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات المستشار العقاري إلكترونياً عبر التطبيق على الأجهزة الذكية.