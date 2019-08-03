"الصحة" : إجراء (921) عملية غسيل كلوي و(297) عملية قلب مفتوح وقسطرة لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أوضحت "الصحة"، أن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ..
وقالت الوزارة : إن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى يوم الثاني من ذو الحجة (190719) حاجًا وحاجة، حيث جرى إجراء (297) عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية.
فيما أجريت (921) عملية غسيل كلوي و(44) عملية مناظير، و(293) عملية جراحية مختلفة، بينما جرى دخول (1297) حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وجرى تسجيل (4) حالات ولادة، فيما بلغت حالات الإجهاد الحراري (20) حالة.
// انتهى
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