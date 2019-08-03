السعودية | السعودية.. مليون و516 ألف حاج وصلوا من الخارج

شكرا لقرائتكم السعودية.. مليون و516 ألف حاج وصلوا من الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بلغ عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية لأداء مناسك الحج حتى اليوم السبت 1,516,000 حاج.

فيما بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس ٨٢١،٧٩٢ حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن ٦٥٤،٦١٧ حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس ١٦٧،١٣٠ حاجاً.