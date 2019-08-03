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يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني (الوطني) يوسف عنبر؛ تحضيراته لمواجهة نظيره الكويتي غدًا الأحد، في أولى مواجهات بطولة غرب آسيا (المجموعة الثانية)، التي تحتضنها مدينة أربيل العراقية هذه الأيام.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة عقدت اليوم السبت اجتماعًا فنيًّا بحضور ممثلي منتخبات المجموعة الثانية، تم من خلاله مناقشة كافة التنظيمات الفنية والتسويقية والإعلانية.
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 02:34 PM
في أولى مواجهات بطولة غرب آسيا التي تحتضنها العراق"الأخضر السعودي" يواصل تحضيراته لمواجهة الكويت غدًا
يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني (الوطني) يوسف عنبر؛ تحضيراته لمواجهة نظيره الكويتي غدًا الأحد، في أولى مواجهات بطولة غرب آسيا (المجموعة الثانية)، التي تحتضنها مدينة أربيل العراقية هذه الأيام.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة عقدت اليوم السبت اجتماعًا فنيًّا بحضور ممثلي منتخبات المجموعة الثانية، تم من خلاله مناقشة كافة التنظيمات الفنية والتسويقية والإعلانية.
، "الأخضر السعودي" يواصل تحضيراته لمواجهة الكويت غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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