محمد بن مسعود - الدمام - السماح لهم بالإقامة 90 يوماً بغرض السياحة والأعمال قررت حكومة جنوب إفريقيا إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول للبلاد. ووفق سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، فقد قررت الحكومة هناك السماح لهم بالإقامة لمدة 90 يوماً بغرض السياحة والأعمال، وذلك ابتداءً من 15 أغسطس 2019م. 03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 02:10 PM السماح لهم بالإقامة 90 يوماً بغرض السياحة والأعمال Advertisements إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جنوب إفريقيا إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جنوب إفريقيا قررت حكومة جنوب إفريقيا إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول للبلاد. ووفق سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، فقد قررت الحكومة هناك السماح لهم بالإقامة لمدة 90 يوماً بغرض السياحة والأعمال، وذلك ابتداءً من 15 أغسطس 2019م. الكلمات المفتاحية ، إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جنوب إفريقيا ،

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