محمد بن مسعود - الدمام - لاعب المنتخب السعودي من ذوي الإعاقة حلّ ثانياً في سباق 200 متر حقّق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العدّاء أسامة مسرحي؛ المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر، ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية. ووفق ما أعلنته اليوم، اللجنة الأولمبية السعودية، فقد استطاع اللاعب السعودي "مسرحي"؛ أن يحقق زمناً "56 : 26 ثانية"، وهو يعد رقماً شخصياً جديداً له. شاهد .. "مسرحي" يحصد فضية بطولة العالم للشباب لألعاب القوى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-03 حقّق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العدّاء أسامة مسرحي؛ المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر، ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية. Advertisements ووفق ما أعلنته اليوم، اللجنة الأولمبية السعودية، فقد استطاع اللاعب السعودي "مسرحي"؛ أن يحقق زمناً "56 : 26 ثانية"، وهو يعد رقماً شخصياً جديداً له. 03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 01:12 PM لاعب المنتخب السعودي من ذوي الإعاقة حلّ ثانياً في سباق 200 متر لاعب المنتخب السعودي من ذوي الإعاقة حلّ ثانياً في سباق 200 متر حقّق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العدّاء أسامة مسرحي؛ المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر، ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية. ووفق ما أعلنته اليوم، اللجنة الأولمبية السعودية، فقد استطاع اللاعب السعودي "مسرحي"؛ أن يحقق زمناً "56 : 26 ثانية"، وهو يعد رقماً شخصياً جديداً له. ، شاهد .. "مسرحي" يحصد فضية بطولة العالم للشباب لألعاب القوى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. "مسرحي" يحصد فضية بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.