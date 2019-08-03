إستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية في السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية absher.sa

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إمكانية إجراء استعلام عن المخالفات المرورية لكل السيارات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بشكل إلكتروني على منصة أبشر والتابعة لوزارة الداخلية، وذلك في خدمة جديدة برعاية مجلس الوزراء السعودي تيسيرًا على المواطنين في مختلف أرجاء المملكة، خاصة الراغبين في معرفة قيمة المخالفات المرورية الموجودة على سياراتهم الخاصة قبل سدادها.

ولم يصبح أمر إجراء استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بالشيء الصعب كما كان الأمور قديمًا، حيث أصبح الآن بإمكان جميع المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني من أجل إجراء الإستعلام الخاص بالمخالفات المرورية خلال دقائق معدودة، ومن المنزل وعبر شبكة الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب وزارة الداخلية وإدارة المرور.

طريقة استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

بدأت بوابة أبشر الإلكترونية في تقديم خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، وذلك بهدف تسهيل طريقة معرفة وسداد المخالفات المرورية لسنة 1440 هجريًا، وذلك بإستخدام رقم الهوية فقط، وبحسب ما أشارت إليه بعض التقارير الصحفية، فإن هذه الخدمة قد لاقت إقبال كبير من قبل المواطنين في المملكة السعودية، وهناك توقعات بزيادة أعداد المستخدمين لها بشكل كبير خلال الساعات المقبلة.

أطلقت خدمة إجراء استعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية في الفترة الأخيرة، تحت رعاية وزارة الداخلية السعودية، والتي حذرت المواطنين من خطورة عدم سداد المخالفات المرورية الموجودة على السيارات الخاصة بهم، مشيرة إلى كون ذلك قد يعرضهم لعقوبات أكثر قسوة في الفترات المقبلة.

والآن قد أصبح بإمكان جميع المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن المخالفات المرورية لسنة 1440 هجريًا خلال ثوان معدودة، بشكل إلكتروني بالكامل، من خلال الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، وإستخدام رقم الهوية وبعض البيانات الخاصة بالسيارة لمعرفة كل المخالفات التي تم تسجيلها على سيارة المواطن.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية على منصة أبشر

بات من المؤكد بأن المواطن السعودي بإمكانه الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، وذلك بمجرد دخوله إلى موقع أبشر للخدمات الإلكترونية، وإختيار “خدمات الأفراد” سوف تظهر لك العديد من الخدمات وبعد إختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، سيطلب منه الموقع عدة بيانات من بينها رقم الهوية ورقم السيارة ورخصة تيسير السيارة وكافة المعلومات الموجودة على الرخصة للحصول على الاستعلام بشكل صحيح وبدون أخطاء.

وتظهر على موقع أبشر كل المخالفات التي رصدها على السيارة خلال الفترة الزمنية المحددة، كما تظهر قيمة كل مخالفة وطرق السداد المتاحة للمواطن صاحب السيارة، وهذا كله من أجل تقديم خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للمواطن السعودي بأفضل شكل ممكن.

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وكان عدد من المواطنين قد طالبوا بضرورة أن يتم تعميم تجربة الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل إلكتروني عبر بوابة أبشر على عدد من الخدمات الآخرى، وذلك بعدما نالت هذه الخدمة إستحسان شديد للغاية من جانب أصحاب السيارات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

نجاح كبير لخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية

ذكرت تقارير إعلامية في الساعات الماضية، بأن خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية قد شهدت نجاح كبير عبر منصة أبشر، خاصة في العام الحالي، حيث أصبح الملايين من المواطنين يدخلون إلى المنصة الإلكترونية من أجل إجراء إستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بشكل أسهل بكثير من السابق.

وأكد المواطنين بأن خدمة الإستعلام عبر المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر الإلكترونية، قد ساهمت بشكل كبير في حفظ الوقت وتقليل الزمن المطلوب لسداد المخالفات المرورية في المصالح الحكومية، في كافة انحاء المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر موقع أبشر هي خدمة متطورة للغاية وتعمل بأحدث التقنيات الموجودة في العالم من أجل أن يتم تقديم أفضل خدمة ممكنة لكل المواطنين أصحاب السيارات في المملكة العربية السعودية.

خطوات الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

الجدير بالذكر، بأن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية يتم بدون أي مصاريف على الإطلاق وبشكل مجاني بالكامل عبر موقع بوابة أبشر الإلكترونية وهي خدمة تقدمها وزارة الداخلية السعودية ضمن عدة خدمات تندرج تحت رؤية المملكة 2030 برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية في بيان رسمي لها في الساعات الماضية، بأنها بجانب خدمات الإستعلام عن المخالفات المرورية تسعي من أجل وضع عدة خدمات أخرى مثل خدمة الإستعلام عن تجديد الإقامة وصلاحيتها وذلك بالنسبة للوافدين وكذلك معرفة طريقة سداد رسوم تجديد الإقامة من على بوابة أبشر الإلكترونية.