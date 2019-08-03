الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب| موعد صرف المساعدة المقطوعة وخطوات الاستعلام عنها

تزداد عمليات البحث عن المساعدة المقطوعة بشكل كبير، ولما لا وهى من أكثر الخدمات التى تُقدم للمواطن السعودي من الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، فقد أطلقت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية هذا البرنامج من المساعدات لمساعدة الأسر محدودي الدخل فى تحمل أعباء الظروف الإقتصادية الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن الظروف الإقتصادية الجديدة نتجت طبقاً لرؤية السعودية 2030 التى تهدف إلى جعل المملكة أحد أكبر اقصاديات العالم، ونحن نكتب لكم فى هذا المقال عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، فتابعونا.

المساعدة المقطوعة للضمان الإجتماعي

كان لابد من وقوف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بجانب المواطن السعودي خاصة محدودى الدخل فى ظل الظروف الإقتصادية الجديدة التي طرأت عليه فى ظل سعى المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030، ولهذا تقدم الوزارة من خلال ما يسمى بالمساعدة المقطوعة مساعدات مادية لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً حتى تستطيع التغلب على صعوبات الحياة.

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موعد صرف المساعدة المقطوعة

صرح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي لأكثر من جريدة وصحيفة يومية عن أنه بالفعل قد تم إيداع المبالغ المستحقة لتستفيد منه 15 ألف أسرة سعودية، وهذه الأسر هى أحوج ما تكون إلى هذه المساعدات لتتمكن من العيش بكرامة ولا تتأثر بحزمة الإجراءات الإقتصادية الجديدة.

رابط الاستعلام عن المقطوعة

هناك الكثير من قنوات التواصل مع المساعدة المقطوعة للضمان الإجتماعي لتستفسر وتسأل عن أي شىء تريده ومنها:

يُمكنك التواصل عن طريق الإتصال على الرقم 19911.

أو التواصل معهم على صفحتهم على منصة التواصل الإجتماعي تويتر.

ويُمكنكم الدخول على رابط الاستعلام عن موعد المقطوعة من هنا.